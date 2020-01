© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Babbo Natale lo ha portato, nel giorno della Befana ha fatto il suo esordio, ma il solo Zlatan Ibrahimovic non può bastare al Milan e a Stefano Pioli per puntare all'Europa nella seconda parte della stagione. Nel post gara del pareggio per 0-0 contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato di tanto lavoro da fare e non si è soffermato su quelli che sarebbero i suoi obiettivi in questo mercato di gennaio, mentre prima della partita Massara aveva affermato che quello del difensore è il nome in cima alla lista sul taccuino della dirigenza rossonera. La domanda che sorge spontanea è: questi due acquisti permetteranno al Milan di potersi classificare tra le prime sei della Serie A a maggio?

Difficile dare una risposta ma la sensazione è che quella che verrebbe di getto sarebbe 'no'. Il motivo è semplice: dopo le cinque scoppole prese a Bergamo dall'Atalanta prima della sosta, con tanto di zero nella casella dei gol fatti, anche alla ripresa l'attacco rossonero non è riuscito a iscriversi al tabellino e se c'era una squadra che meritava di uscire da San Siro con i tre punti era la Sampdoria di Claudio Ranieri. Pioli ha definito il Milan "ancora malato" ma il tempo per guarire è sempre meno e un altro anno senza coppe peserebbe come un macigno in casa rossonera. Serve un cambio di marcia ma probabilmente servono anche giocatori nuovi, magari a centrocampo, dove manca qualcosa sicuramente. Boban e Maldini sono avvisati, Gazidis dovrà convincere Elliott a investire ancora, per provare a insidiare le squadre di vertice che almeno per il momento sembrano essere avanti anni luce rispetto a Romagnoli e compagni.