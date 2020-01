© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amadou Diawara è una storia che sembrava come molte altre e che invece non è. Perché il ventiduenne di Conakry, a nord di Tombo, ha saputo mettere in un cassetto le critiche e le delusioni. Ne ha fatto tesoro ed è ripartito. E' sbocciato ed è fiorito. Amadou dalla Guinea si è trasformato in pochi mesi nel rimpianto di Napoli, in quello che c'era e che non sembrava abbastanza e che ora è stato cercato sul mercato dalla dirigenza. La Roma ha ceduto Kostas Manolas e alla fin dei conti, in soldoni e a sommi capi, Diawara è costato tra i 22 e i 23. Per i prezzi che corrono, per un regista "africano coi piedi da brasiliano", così veniva etichettato sin da imberbe, un affare. Necessità e virtù, gli infortuni e il cambio modulo lo hanno reso ora un imprescindibile perno del 4-2-3-1 di Paulo Fonseca. E le parole di Gianluca Petrachi di ieri, "la Roma cerca un giovane da crescere in quella zona del campo perché sia un perno del futuro", corroborano questa tesi. Diawara con Cristante e Veretout, l'infortunio di Zaniolo semmai bloccherà l'addio di uno tra Under e Pastore ma non cambia i piani in mediana. Dove Diawara si è trasformato in pochi mesi nel regista che il Napoli ha dovuto comprare perché senza un interprete. Come lui.