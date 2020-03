Il rendimento dell'Inter di Conte è peggiorato dopo il mercato di gennaio

Mettere in discussione le qualità e il lavoro di Antonio Conte è impresa difficilissima, quasi impossibile. Non esiste, in tutto il mondo, un altro allenatore capace di avere un impatto immediato e di far rendere al massimo qualsiasi giocatore. Il tecnico salentino riuscì a compiere un'autentica impresa al primo anno sulla panchina della Juventus e poi si è ripetuto al Chelsea, dopo il quasi miracolo centrato alla guida della Nazionale italiana. La straordinaria capacità di trasmettere personalità e mentalità vincente ai giocatori è una caratteristica unica, un segno distintivo che Beppe Marotta conosceva benissimo quando ha ingaggiato l'artefice della rinascita bianconera e dei suoi primi successi da dirigente.

L'Inter, nel faticoso tentativo di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, si è affidata al profilo migliore sulla piazza e gli effetti sono stati immediati. In pochi mesi, Antonio Conte è riuscito a trasformare un gruppo ancora indefinito, timoroso e umorale, in una macchina da guerra quasi perfetta. Una squadra capace di lottare punto a punto con la corazzata Juventus e di sognare lo Scudetto. Nemmeno la sconfitta di ieri sera può cancellare quanto di buono fatto finora; adesso, però, sarà necessario effettuare lo step successivo, perché è impossibile ambire a traguardi prestigiosi se si sbagliano tutte - o quasi - le partite più importanti. Era già accaduto contro il Barcellona e contro la Lazio, ma anche in passato, nelle serate di Champions ed Europa League. Conte, come tutti gli uomini, non è perfetto e spesso si perde sul più bello. Non osa, non riesce a cambiare lo spartito, a trovare soluzioni alternative quando dovrebbe fare la differenza.

I risultati ottenuti nel 2020 sono un'ulteriore riprova: nonostante i rinforzi, richiesti a gran voce e puntualmente arrivati, l'Inter ha rallentato la sua marcia: dodici punti in otto giornate sono una miseria, rapportati soprattutto a quelli conquistati dalla Lazio, che ha relegato i nerazzurri al terzo posto in classifica grazie a un percorso quasi netto. Dal "caso"-Eriksen, il cui ambientamento si sta rivelando più difficoltoso del previsto, fino al tema della difesa a tre, che continua a essere un limite quando si affrontano avversari di qualità, sono tanti gli argomenti di discussione. Il sistema di gioco è sempre stato il punto di forza di Conte (soprattutto per la solidità difensiva), ma la nuova BBC non convince pienamente negli automatismi e nel feeling tra i singoli: Diego Godin è stato spodestato spesso dal giovane Bastoni, mentre l'unico a trarne beneficio è stato Stefan De Vrij, il cui rendimento è cresciuto in modo esponenziale, a differenza di quello di Skriniar, straordinario con Spalletti e la difesa a quattro. Qualora il campionato dovesse proseguire, Conte dovrà invertire subito il trend negativo e ritrovare quella compattezza e quegli automatismi che sembrano meno resistenti rispetto al passato. Solo con un trofeo, la sua stagione potrà considerarsi sicuramente positiva.