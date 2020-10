Il responsabile sanitario della Juve: "L'ASL interviene quando non è rispettato il protocollo"

vedi letture

"L'ASL è tenuta a intervenire quando non viene rispettato il protocollo". In conferenza stampa, Luca Stefanini, responsabile sanitario della Juventus, analizza così la vicenda: "Io non conosco la situazione del Napoli, però nel caso in cui non avessimo rispettato qua alla Juventus sarebbe intervenuta l'autorità locale".