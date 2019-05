Il restyling della Roma: cosa cambia nella dirigenza con Petrachi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma prepara il restyling. Sulle scrivanie, in panchina. Nella rosa. James Pallotta dagli Stati Uniti è pronto per ripartire. Per rilanciare, per rilanciarsi. Per provarci, almeno, con la firma del suo numero uno a stelle e strisce. Segreto di Pulcinella: il prossimo direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi. In arrivo da Torino, dal Torino, nella stagione del sogno europeo. L'intervista di Urbano Cairo a MC Sport ha aperto de facto il caso ma le voci erano filtrate già prima. Le intenzioni del numero uno granata, la possibile promozione di Massimo Bava, i rumors sulla Roma per Petrachi .

Come cambia la Roma L'arrivo di Petrachi potrebbe portare, con se, anche Pantaleo Longo e Antonio Cavallo, rispettivamente segretario generale del Torino e uomo di riferimento degli osservatori. Cambierebbe l'area scouting? Federico Balzaretti, ma pure Sensibile, Canovi, Toti, Tarantino e gli altri sono professionisti che la proprietà stima, che hanno richieste ma che potrebbero essere integrati col nuovo management di mercato. Cambierebbe semmai il ruolo di Francesco Totti, che diventerebbe direttore dell'area tecnica, anche con una carica ufficiale.

Petrachi in e Massara out? L'arrivo di Petrachi potrebbe poi portare all'addio di Ricky Massara. Che ha già estimatori e sirene in Italia, tra cui il Bologna dove il suo mentore, Walter Sabatini, lo accoglierebbe presto e volentieri. Poi Franco Baldini che non ha cariche ufficiali ma solo quella di consigliere esterno di Pallotta. Resterebbe di fatto con questa carica anche nella nuova gestione di Petrachi, perché la sintonia con gli operatori di mercato coincide. Per un restyling pronto per andare in scena.