Il retroscena del Corriere della Sera, Nedved: "Via Allegri o me ne vado"

© foto di Federico Gaetano

Negli ultimi giorni si è consumato più di un incontro in casa Juventus per arrivare alla decisione comunicata ieri del divorzio con Massimiliano Allegri. Chi non ha voluto la conferma del tecnico è stato sicuramente Pavel Nedved, solitamente glaciale di fronte alle telecamere ma anche nelle scelte professionali, "furia ceca" quando qualcosa non gli torna. Il vice presidente juventino avrebbe messo Agnelli davanti a una sorta di aut aut: "Se resta Allegri me ne vado io". Una sfida aperta che alla fine lo ha visto trionfare. A riportarlo è Il Corriere della Sera.