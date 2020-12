Il retroscena di mercato di Lewandowski: le parole sul mancato trasferimento "al Genoa"

E' Robert Lewandowski uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport. All'attaccante polacco del Bayern Monaco - collegato in diretta video col palco delle OGR di Torino va il premio Golden Player: “Grazie per questo premio, è un onore. Sono contento, è un riconoscimento per il duro lavoro individuale e di gruppo”. Sulla possibilità di venire in Italia: “In Italia ci sono molti giocatori polacchi. Quando ero più giovane, al Lech Poznan, potevo scegliere fra alcuni club tra cui quelli italiani. Sono stato vicino al Genoa, ho visitato il centro sportivo e lo stadio ma volevo una squadra che giocasse in Champions League e allora ho scelto il Borussia Dortmund. Penso sia stata una decisione azzeccata vedendo dove sono arrivato ora”.