Il retroscena su Messi, Bartomeu, la rottura, Xavi e le elezioni

Lionel Messi è il Barcellona. Il Barcellona è Lionel Messi. Da almeno un decennio la dicotomia è questa ma negli ultimi giorni la voce su un possibile addio della Pulga alla Catalogna si sono intensificate. E' possibile? Italia, Inghilterra, Francia. Destinazioni possibili, plausibili, o ipotesi di mercato sull'altare di un sogno?

La rottura con Abidal Il direttore sportivo del Barcellona, il quaratenne Eric Abidal, è la punta dell'iceberg di una crisi interna che sta attraversando il Barcellona. Aveva attaccato i giocatori per l'atteggiamento avuto con Ernesto Valverde, tecnico poi esonerato. Dall'altra parte Messi gli aveva risposto duramente sui social. "Sinceramente non mi piace fare queste cose, ma penso che tutti debbano essere responsabili delle proprie decisioni. Noi siamo i primi a riconoscere che non stavamo giocando bene. I responsabili dell'area sportiva, però, devono farsi carico delle decisioni che prendono. Quando si parla di giocatori, dovremmo fare dei nomi perché se non ci "sporchiamo", alimentiamo falsità".

Bartomeu pompiere... Per il momento Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, è riuscito ad acquietare gli animi. Niente dimissioni di Abidal, niente rottura, le parti si sono parlate ma resta freddezza. Una rottura totale con Messi per il direttore sportivo, ma anche da parte di altri senatori del club. Alla proprietà, e agli stessi calciatori, non è piaciuta inoltre la gestione dell'esonero di Valverde e il percorso di scelta dell'erede, con Abidal che è andato in Qatar da Xavi annunciandolo alla stampa, salvo poi veder rifiutare la proposta dall'ex stella blaugrana.

Le elezioni davanti: da Rousaud a Font (con Xavi) Il mandato di Bartomeu, inoltre, termina nel 2021 quando ci saranno nuove elezioni per la sua eredità. Non potrà ripresentarsi ma l'attuale giunta sta preparando il terreno per avere una linea di continuità con Emili Rousaud, attualmente vicepresidente istituzionale del club, come candidato. Dall'altra parte c'è Victor Font: amico di Ferran Soriano e Marc Ingla, ex vicepresidenti del Barcellona, avrebbe alle spalle anche l'appoggio di Xavi (e da qui le voci dicono che per questo avrebbe detto no ora ad Abidal). Il problema di Font sono i fondi e l'appoggio delle penas dei tifosi. Poi l'ex presidente Joan Laporta, nome importante ma non favorito mentre oggi è spuntata con forza anche l'ipotesi di Jordi Roche, ex numero uno del Girona e della Federazione catalana. Sarebbe un nome di mezzo tra la soluzione continuista e la voglia di cambiamento che potrebbe guadagnarsi presto chances.

E Messi? In questo torniamo all'interrogativo d'apertura. E Lionel Messi? La figura dell'argentino e il suo appoggio, indiretto, così come quello del fratello, saranno certamente importanti. La rottura con Abidal, che pure ha ricevuto l'appoggio di Bartomeu, raccontano tra le righe quella di una Pulga che potrebbe lasciare il Barcellona se ci sarà una linea di continuità in futuro con l'attuale direttivo e presidenza. Ci sarà semmai da attendere il 2021, ad oggi. A meno che il terremoto Barcellona non venga anticipato alla prossima estate in caso di tracollo sul campo. Allora sì, che già nel giugno del 2020 potrebbe cambiare tutto.