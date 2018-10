Il ridimensionamento felice Samp: partono i migliori, vetrina sempre ricca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partono Eder, Correa e Soriano. Partono Skriniar, Schick e Muriel. Partono Torreira e Zapata. Partono i migliori, eppure la Sampdoria migliora, di anno in anno: storia dei blucerchiati, da tre stagioni a questa parte.

La strategia di Ferrero & Co, in fin dei conti, è alquanto onesta: di mercato in mercato, saluta quasi sempre il miglior giocatore della squadra, di solito in buona compagnia. Arriva qualcuno a sostituirlo, e di solito fa anche meglio. È un paradosso felice, che ha i suoi segreti nella dirigenza, ma anche nel tecnico. Sempre Giampaolo, a cui le nozze coi fichi secchi (peraltro eccezionali) continuano a venire più che bene.

Il ridimensionamento, di anno in anno, non si sente. E stagione dopo stagione i bluerchiati rinnovano la propria vetrina. C'è Emil Audero, in vetrina più per la Juve che per il Doria, ma a cui l'eredità di Viviano non pare fare un baffo. C'è Joachim Andersen: classe '96, è il vero insostituibile della difesa e all'estero c'è già la fila. Ci sono Dennis Praet e Karol Linetty: '94 e '95. Difficile che restino a lungo. La gioielleria Samp aspetta la consacrazione di Gianluca Caprari e l'esplosione di Dawid Kownacki. Nel frattempo può consolarsi con i rivitalizzati: Lorenzo Tonelli ha messo alle spalle le panchine di Napoli, Nicola Murru si sta ritrovando e chissà che Gaston Ramirez non torni quello degli anni belli, ormai un po' troppo lontani. La vetrina Samp ha spazio anche per lui.