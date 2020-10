Il rientro in italia e gli spostamenti in ambulanza. Ora CR7 dovrà restare isolato dalla famiglia

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport ripercorre le ultime ore di Cristiano Ronaldo, dalla partenza dal Portogallo all'arrivo a Torino, spingendosi pure oltre e spiegando cosa dovrà fare adesso il 7 della Juventus.

CR7, si legge, ha deciso di rientrare subito in Italia in accordo con la Juventus, con cui ha organizzato il volo sanitario per rientrare a Torino. Ronaldo ha lasciato la Ciudad do Futbol a bordo di un'ambulanza, stesso messo utilizzato per il tragitto dall'aeroporto di Caselle alla sua casa torinese. Nel mezzo, lo spostamento con l'aereo ambulanza. Tutti passaggi necessari per permettere ad un positivo di spostarsi.

Nella sua villa torinese, adesso, il portoghese dovrà vivere separato dalla famiglia, quindi dalla compagna Georgina Rodriguez e dai 4 figli Cristiano Jr, Eva, Mateo e Alana Martina.