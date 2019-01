Il rimpianto di Spalletti: Cancelo è il miglior terzino destro del mondo?

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il senno di poi, Luciano Spalletti rimpiange il suo mancato riscatto più di qualsiasi altra operazione non andata a buon fine. Soprattutto adesso che l'Inter si è trovata costretta a ingaggiare il connazionale Cedric Soares a causa dei problemi fisici di Sime Vrsaljko. Joao Cancelo è l'arma in più della Juventus di Massimiliano Allegri, un giocatore che sta mostrando tutte le proprie qualità e che ormai è diventato un punto fermo nella formazione bianconera.

In pochi, dopo le prestazioni altalenanti della scorsa stagione, avrebbero scommesso sulla crescita esponenziale dell'ex terzino del Valencia. A Torino, aiutato anche da una squadra fortissima e con pochi punti deboli, ha trovato la giusta dimensione e si è ambientato velocemente. Adesso, Cancelo è tra i migliori in circolazione nel suo ruolo, se non proprio il più forte in assoluto. All'Olimpico il suo impatto è stato devastante: con l'aiuto di Bernardeschi ha ribaltato una sfida complicatissima e permesso alla capolista di allungare in classifica sul Napoli, trovando anche il primo gol stagionale. Un gol che chiude un periodo difficile: l'infortunio lo ha frenato sul più bello, ma adesso Cancelo vuole prendersi tutto. Con buona pace dell'Inter, che ci aveva visto giusto ma non ha avuto la forza economica (e forse un pizzico di follia) per riscattarlo.