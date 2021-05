Il rinnovo automatico non alimenta certezze: Ballardini e Genoa, tutto ancora da definire

Il Genoa valuta il futuro della propria panchina e la prossima settimana ci sarà il rendez vous decisivo con Davide Ballardini. Da lunedì ogni giorno sarà buono per il confronto con Enrico Preziosi: quel che arriva dalla città ligure e che non ci sono ancora certezze sulla conferma, nonostante il rinnovo automatico scattato con la salvezza. Il numero uno del Grifone potrebbe decidere di cambiar rotta, ci sono voci secondo le quali Preziosi vorrebbe affidarsi a un nome top come un grande ex quale Ivan Juric. Il tecnico dell'Hellas Verona, però, è al momento diviso tra permanenza e la corte serrata da parte del Torino.