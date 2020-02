vedi letture

Il rinnovo di Dybala e la chiamata al mercato della Juventus

Un vecchio adagio del mercato spiega che quando sui manifesti e sulle prime compaiono cifre, dati, date, ma nella concretezza è tutto in ipotesi e in potenza allora gatta ci potrebbe covare. O Vecchia Signora. Il soggetto in questione è Paulo Dybala, per il quale la volontà della Juventus sarebbe quella di andare avanti in un fruttuoso matrimonio. Però per adesso siamo sul piano dei condizionali, perché la Juve ha la scure degli ingaggi che pesano e gravano sul domani, e un bilancio da dover necessariamente tener d'occhio.

Così i costi sono noti Quel che è arrivato al mercato internazionale sembra un manifesto d'intenzioni. Quasi un messaggio. Con la Juventus che poi spiega che "nei prossimi mesi parleremo con lui, abbiamo già abbozzato qualcosa prima di gennaio". Il sottinteso, come spiegano i saggi del mondo dei trasferimenti, è che nel frattempo, chiunque ha ben fissato in mente quale potrebbero essere ipotetiche ed eventuali richieste. Lo stesso dicasi per il prezzo del cartellino, visto che filtrano triple cifre che più che ipotesi son richieste e prezzi fissati per l'eventuale cessione.

La volontà della Juventus Jorge Atun, agente del giocatore, è sempre in Argentina. Attende la chiamata per sbarcare in Italia e mettersi a un tavolo con Paratici e Cherubini. Dybala alla Juventus è felice, per adesso le parti non hanno concretamente discusso di cifre e di dettagli. Dall'altra parte anche la Juventus è ben felice della sua Joya ma dall'altra parte, nolente, è sottoposta alla scure del FFP. Dunque a certe cifre, doppie, rinnovare sarebbe complicato per questione di equilibri di progetto futuro. Sicché la trattativa ci sarà, ma nel frattempo la chiamata al mercato, con una strategia sotterranea ma ben nota a chi di trasferimenti se ne intende. Prezzo e richieste già filtrate.