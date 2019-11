Il riposo di Cristiano Ronaldo e l'eterna sfida Champions con Messi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centoventotto gol totali. Più quindici da Lionel Messi. Così l'interrogativo sorge spontaneo: con una batteria d'attaccanti che può vantare Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, ma pure Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Aaron Ramsey, Cristiano Ronaldo è giusto risparmiarlo per averlo al top per il colpo di grazia all'Atletico Madrid e ai suoi sogni di primato nel girone? Ripartiamo da una frase del portoghese a France Football, quando disse che, estremizzando e provocando, giocherebbe solo le grandi gare. Di fatto, quello contro l'Atletico è il suo derby. Più che contro l'Inter, più che contro il Torino, d'Italia o cittadino che sia. Cristiano Ronaldo vive nell'ordine le gare contro Barcellona e Atletico con maggior trasporto e sfidare nella sua nuova casa Diego Simeone e i Colchoneros ha in lui tutto un altro effetto. Peraltro, contro l'Atalanta non sarebbe stato al top a livello fisico. Perché a trentaquattro anni dosarsi è lecito, comprensibile. Il Portogallo non può far a meno di lui, la Juventus non vorrebbe ma ne è comunque capace. Certo, contro il Lecce la controprova non è arrivata ma col Brescia a tratti sì. Avere CR7 è meglio che no, chiaro. Però c'è anche la sfida con Lionel Messi che pure a distanza vive sempre dentro il portoghese. L'ultima rimasta è quella per il miglior marcatore della Champions.