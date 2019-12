Il riposo forzato ma necessario di Luis Alberto, la luce della Lazio

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È stato uno dei più acclamati, Luis Alberto, nella festa di ieri a Formello. Lo spagnolo, primo nella classifica degli assist in Serie A (11), sta giocando su livelli pazzeschi ed è considerato da molti l’ago della bilancia della Lazio. Se gira lui, tutta la squadra va a mille. Se rallenta, gli altri fanno lo stesso. Da un anno - era il 21 dicembre 2018 - non gioca più come trequartista ma come interno di centrocampo, con Leiva e Milinkovic. “Inzaghi mi ha dato più libertà e spazio, vuole che sono più protagonista e per ora sta andando bene sia alla squadra che a me", ha dichiarato qualche giorno fa al quotidiano spagnolo Marca. Una scelta tattica di cui ha beneficiato l’ex Siviglia, che ha vissuto gli ultimi mesi in crescendo fino all’exploit di dicembre. L’8, contro la Juventus all’Olimpico, ha firmato 2 assist vincenti a Luiz Felipe e Milinkovic. Il 16, a Cagliari, ha segnato il gol del momentaneo pareggio al 92’, mentre a Riyad in Supercoppa sempre contro CR7 e compagni ha aperto i giochi con la rete dello 0-1 iniziale.

Oltre alla quantità, con dei numeri dannatamente superlativi, è la qualità che balza agli occhi. Quando tocca palla accende l’interruttore della luce a tutta la Lazio. Sbaglia poco o nulla, e non fa sempre le giocate banali perché quando è in fiducia tira fuori dal cilindro passaggi chiave. Fa delle magie per far aprire varchi visibili solo a lui e per questo a Roma lo chiamano “Magic Luis”. Dovrà continuare a incantare per portare la Lazio in Champions e poi sperare nella convocazione a Euro 2020. Questi sono gli obiettivi del 27enne, la luce che irradia di luminosità tutto l’albero biancoceleste di Inzaghi. Aveva bisogno di riposare e continuerà a farlo, perché domenica a Brescia sarà squalificato. Ha sempre giocato, anche sotto antidolorifici, perché averlo o no in campo fa tutta la differenza del mondo. Nella prima del nuovo anno non ci sarà e sarà un peccato, ma a Formello cercano di guardare il lato positivo: avrà una settimana in più degli altri per concentrarsi su se stesso, per migliorare la condizione fisica e rimettere benzina nelle gambe per i prossimi 5 mesi. Perché lui è la luce della Lazio e deve far brillare la strada che porta verso l’Europa dei grandi.