Il riscatto di Rafinha. Dopo il mancato riscatto

Rafinha voleva restare a Milano. L'ha detto a chiare lettere per tutta la scorsa Primavera, e l'ha ribadito anche questa estate quando ormai s'era capito che la società nerazzurra viaggiava in tutt'altra direzione. Il centrocampista brasiliano fu acquistato dall'Inter a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro (più 3 di bonus). Cifra molto alta, è vero, ma non fuori mercato. Anche per quanto dimostrato dal calciatore classe '93 nei suoi mesi milanesi. Ha dato ordine e certezze alla manovra di Spalletti, ha regalato assist e gol importanti e ha contribuito in maniera significativa alla conquista in extremis del quarto posto. Un passaggio chiave per la crescita della società nerazzurra.

"Credo sia stato Spalletti a non volere la mia permanenza", ha dichiarato Rafinha alla vigilia di Barcellona-Inter. Il brasiliano ha incolpato il tecnico di Certaldo e poi, poche ore dopo, l'ha punito col gol che ha dato il via alla festa del Camp Nou. Impiegato quasi a sorpresa dal primo minuto, il canterano del Barça s'è rivelato la vera variabile impazzita dei padroni di casa, il giocatore che l'Inter non sapeva mai come fermare e che ha punito Handanovic al 32esimo chiudendo un'azione a cui lui stesso aveva dato il via.

"Sono assolutamente entusiasta di essere stato scelto per l'11 di partenza, ma anche per la vittoria, per l'obiettivo raggiunto e per le grandi emozioni che mi ha regalato una notte come questa. Abbiamo fatto molto bene contro una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà per tutta la serata", ha detto Rafinha al termine del match. Dopo esser rimasto ai margini della prima squadra per tanto tempo, anche a causa di qualche infortunio, il brasiliano sta tornando un elemento sempre più centrale del Barcellona. Un giocatore finalmente all'altezza dei titolari grazie a una maturazione a cui hanno contribuito senza dubbio anche i sei mesi all'Inter.