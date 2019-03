Il risveglio dei bomber. Mazzarri ritrova le sue punte nel momento cruciale

La rincorsa verso l'Europa del Torino oltre che dalle parate di Sirigu passa anche dai gol dei propri attaccanti. E se da una parte si può festeggiare per il nuovo record d'imbattibilità fissato, dall'altra si tira finalmente un sospiro di sollievo per il ghiaccio rotto non da uno, ma addirittura da due punte.

Andrea Belotti e Simone Zaza stavano diventando un caso, con il capitano a digiuno dal 29 dicembre e il lucano addirittura dalla partita d'andata proprio contro il Chievo. Doveva essere la coppia d'oro tutta italiana del campionato di Serie A, è andata ben al di sotto delle aspettative, tanto da vederli solo a spezzoni insieme, figurarsi vederli entrambi nel tabellino dei marcatori. In questo 2019 ci hanno pensato i difensori a metterci una pezza, tenendo i granata aggrappati al trenino per l'Europa. Oggi pomeriggio la situazione è cambiata, con il Torino che ha svoltato contro il Chievo preso per mano proprio dal tandem d'attacco: i due hanno dato il loro meglio del loro repertorio, confezionando il gol del vantaggio e chiudendo la partita. Per la prima volta le due punte di diamante a segno contemporaneamente, lo fanno in uno snodo cruciale per la corsa all'Europa, in una partita dove si aveva tutto da perdere. Il sesto posto a pari punti con la Lazio è anche merito loro, per l'Europa Mazzarri potrebbe aver ritrovato finalmente i due giocatori chiamati a fare la differenza. E magari anche Roberto Mancini potrebbe riconsiderare la loro posizione.