Il risveglio di Pastore. Ma per la riconferma ci vuole ben altro

Sembrava fosse una mossa quasi disperata. Quella di recuperare un Javier Pastore che da troppo tempo non giocava, rimasto nel mazzo dei jolly, fuori dalle convocazioni per le gare di Champions League. Insomma, forse dire ex giocatore era un po' troppo, ma il pensiero poteva essere legittimo. Invece ci ha impiegato otto minuti per far vedere l'estrema classe di cui è dotato, con uno stop e tiro a giro con naturalezza, mandando in buca d'angolo.

Javier Pastore può essere una risorsa, così com'è stato una limitazione negli ultimi tempi. Perché il Flaco è stato pagato 25 milioni di euro, più però uno stipendio da 7 lordi all'anno. Uno dei più pagati, con Edin Dzeko, con la necessità di ritornare a dimostrare il perché viene stipendiato così. Questa sera è uno degli esempi, ma non può rimanere il solo da qui alla fine per una eventuale riconferma.