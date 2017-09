Il ritardatario - Blaise Matuidi: il cambia-modulo della Juventus

Si è fatto attendere, ma ne è valsa la pena. L'acquisto di Blaise Matuidi è stato uno dei più importanti e onerosi di tutta la Serie A: ma anche uno dei più richiesti. Allegri chiedeva da tempo un giocatore in grado di rimpiazzare il vuoto lasciato a suo tempo da Vidal e poi da Pogba: il francese è un giocatore di tipologia diversa, ma è in grado di garantire l'eclettismo e l'esperienza internazionale di cui la Juve ha bisogno. E, particolare non trascurabile, consentirà alla Juventus di giocare col centrocampo a tre senza particolare problemi, abbandonando in caso di bisogno il 4-2-3-1 che è diventato ormai la base per i bianconeri di Torino.

Nome - Blaise Matuidi

Trasferimento - Dal PSG alla Juventus

Ruolo - Mezzala sinistra

Carriera - E' il Troyes la prima squadra a credere in lui, anche se è con la maglia del Saint-Etienne che esplode in Francia, per poi trovare la grandezza internazionale con il PSG: titoli di Francia a ripetizione e un ruolo di primissimo piano anche con la selezione nazionale.

Valutazione - 30 milioni di euro

Dicono di lui - "Matuidi è un giocatore di grandezza europea e poi la fa semplice, perché prende la palla, la muove e si muove. E' anche difficile da marcare, è sempre in movimento. Ma non scordiamoci che abbiamo Douglas Costa, abbiamo Bernardeschi". (Massimiliano Allegri, Juventus)