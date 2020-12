Il ritiro è già finito, andate in pace. Ma la Fiorentina è sempre nel mezzo di una crisi

E' bastato un pareggio a una Fiorentina in crisi di risultati per interrompere il ritiro e cercare una nuova normalità. Oggi la società e Cesare Prandelli hanno deciso per il rompi le righe e per il gruppo viola. Tutti a casa propria per ripartire in vista della gara contro l'Hellas Verona. La Fiorentina è guarita? Presto per dirlo. La Fiorentina ha superato la crisi? Non basta un pareggio casalingo su rigore per rispondere. Anzi. La decisione del club è un segnale che il club sta cercando una nuova normalità e serenità per affrontare le prossime sfide col cuore più leggero e con maggiore spensieratezza. Ricompattarsi per affrontare il Sassuolo era necessario ma è bastato un pareggino, non certo esaltante o bello, per pensare che la squadra possa adesso sentirsi meno in crisi.

Ma la crisi c'è Quartultima, con il settimo monte ingaggi della Serie A. I risultati e la classifica della Fiorentina sono la storia di un fallimento che non sembrava così annunciato ma che già dai primi risultati era nell'aria. La conferma di Giuseppe Iachini senza profonda convinzione, la ricerca poi non concretizzatasi di una punta centrale dal sicuro affidamento. Giocatori che hanno valore singolo ma che, insieme, sembrano non avere un'amalgama. Sembrano non essere squadra. La Fiorentina è sempre questa, anche quella di Cesare Prandelli. Una squadra in piena crisi, e a forte rischio retrocessione. La strada è lunga e anche il tempo per rialzarsi c'è. Intanto dopo il pareggio contro il Sassuolo, il club ha deciso di rispondere. La reazione c'è stata. Il ritiro è finito, andate in pace. Almeno fino al Verona.