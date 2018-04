Il ritorno al Bernabeu di Higuain. Di cui nessuno a Madrid ha nostalgia

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid per Real-Juventus

Scrive Marca, nel suo fondo, che Gonzalo Higuain tornerà per la prima volta al Santiago Bernabeu ma che, in fondo, di lui nessuno ha nostalgia. Certo, è ricordato con affetto e pure Raphael Varane lo ha ammesso ieri in conferenza stampa. Però tra i ricordi più vividi ci sono le eliminazioni contro Olympique Lione e Borussia Dortmund, dove il Pipita fu protagonista negativo. Tanti trofei, è vero, ma mai come primo violino e con lui il Real era una squadra. Senza, con la BBC, un'altra. Più forte e decisiva, in attacco, però Higuain si è ritrovato ed è rinato in terra italiana, dimostrandosi grandissimo a Napoli prima e con la Juventus poi. Ha già sfidato due volte il Real, ma una a Cardiff e una, all'andata, all'Allianz Stadium. È' la prima al Bernabeu, che lo accoglierà con un sorriso. Ma niente di più.