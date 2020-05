Il ritorno atteso da Sarri: Khedira per il rush finale. Ma il futuro è in bilico

Il presente racconta di un ritorno e della voglia di riprendersi un ruolo da protagonista con la Juventus. L'assenza di Sami Khedira, fuori da metà novembre, è pesata in casa bianconera come detto anche dallo stesso Maurizio Sarri. Il rush finale di stagione, però, specifica Il Corriere dello Sport, potrebbe essere il finale della sua carriera dopo cinque anni alla Juve. Il futuro è in bilico, le ultime gare tracceranno la via in un senso o nell'altro.