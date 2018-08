Il ritorno del Capitano

Risultato finale: Genoa-Empoli 2-1 (6' Piatek, 17' Kouamé, 94' Mraz)

Chissà cosa è passato per la testa a Mimmo Criscito al momento di scendere in campo questa sera. Lui che ha deciso di tornare al Genoa per amore di piazza e città, con la fascia di capitano al braccio e con la responsabilità morale di dover far rialzare la testa al grifone e alla sua popolazione dopo il dolore della tragedia del ponte Morandi, lui che la mattina del 14 agosto è transitato lì 10 minuti prima della sciagura. Poi, stasera, due assist nel giro di 11' - tra il 6' e il 17' - serviti prima a Piatek e poi a Kouamé. Due talentuosi attaccanti che vogliono fare le fortune del Genoa di Ballardini, così da spingere il grifone nella parte sinistra della classifica. Non sarà facile, ma il capitano è tornato e darà sempre qualcosa in più. L'ex Zenit San Pietroburgo ha esperienza e qualità da vendere, i due assist di questa sera rappresentano soltanto i primi regali stagionali. Non ci sono dubbi che questo rapporto viscerale - tra Criscito, il Genoa e la città di Genova - può rappresentare una grande arma a disposizione della squadra rossoblu.