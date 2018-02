Il ritorno del figlio prodigo che non verrà accolto come Baggio

© foto di Federico De Luca

L'estate del 1990 non verrà dimenticata facilmente dai tifosi della Fiorentina. La cessione di Roberto Baggio ai rivali storici della Juventus non venne digerita dal popolo viola che se la prese con l'allora presidente Pontello, imputato di aver ceduto il gioiello più luccicante della rosa gigliata ai bianconeri. Per certi aspetti nel 2017 le cose sono andate in maniera simile, visto che Federico Bernardeschi si è trasferito alla Juve dopo aver indossato per una stagione la maglia numero 10 ma questa volta sul banco degli imputati è salito lo stesso giocatore, reo di aver "tradito" Firenze.

Stasera il numero 33 juventino tornerà per la prima volta da avversario all'Artemio Franchi e l'accoglienza non sarà delle migliori per lui, a differenza di quello che accadde con Baggio, visto che all'uscita dal campo il Divin Codino fu travolto dagli applausi. Per Bernardeschi ci saranno soltanto fischi, non indifferenza ma disapprovazione. Allegri non si farà però condizionare e manderà certamente in campo l'ex viola dal 1', come annunciato proprio ieri in conferenza stampa.

A prescindere da tutto la prima partita al Franchi contro la Fiorentina di Roberto Baggio non fu certo positiva, visto che la Juventus perse per 1-0 e il numero 10 non calciò il calcio di rigore del possibile pareggio, parato poi da Mareggini. La sciarpa lanciatagli dalla tribuna e raccolta e gli applausi della Fiesole all'uscita dal campo resero meno amara la sua giornata, per un figliol prodigo che tornò a casa ricevendo l'amore dei suoi ex tifosi. Cosa che stasera non succederà a Bernardeschi.