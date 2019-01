© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come è nata la trattativa che ha portato per la terza volta Martin Caceres alla Juventus? Ne ha parlato Davide Lippi a Sky: "Paratici mi ha chiamato, il giocatore appena ha sentito questa possibilità ha lasciato perdere qualsiasi altra offerta. Ha rinunciato a un contratto molto importante all'estero per tornare alla Juve anche per solo 4 mesi, ora è lì poi vedremo".