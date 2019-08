Il ritorno di German Denis. Nuova vita alla Reggina nel segno del gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dodici campionati in Serie A, una finale di Libertadores giocata l'anno scorso con il Lanus, 16 gol in 30 presenze nell'ultima avventura con la maglia dei peruviani dell'Universitario. German Denis - 38 anni il 10 settembre - non vuole proprio smettere di stupire. Soprattutto adesso, con il giocatore pronto ad iniziare la nuova avventura con la Reggina in Serie C.

Una scelta, quella fatta dall'attaccante argentino, arrivata dopo aver valutato - tra le altre - anche alcune offerte importanti dalla B italiana. Una trattativa lunga, resa complessa dallo stesso Universitario, restio a lasciar partire la sua punta. Alla fine, ha "vinto" Denis, ha avuto la meglio la Reggina, che ha convinto El Tanque con un progetto ambizioso ed un contratto biennale (fino al giugno 2021) a cifre estremamente importanti.

Dopo la fumata bianca nella trattativa, adesso German Denis è pronto a calarsi nella nuova realtà: arriverà martedì, ad aspettarlo l'amico e procuratore Lorenzo De Santis, noto intermediario di mercato sudamericano, che ha condotto in prima persona la complessa definizione del contratto con la squadra amaranto. Ora, come si dice sempre in questi casi, non resta altro che lasciare la parola al campo.