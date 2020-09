Il ritorno di Keita Balde: come andarono le sue avventure con Lazio e Inter

Keita Balde è pronto a tornare in Italia, per la terza volta in carriera. Un colpaccio, per la Sampdoria del presidente Ferrero che si è assicurata l'attaccante del Monaco in prestito con diritto di riscatto.

La Lazio in gioventù - Strano parlare di gioventù, per un calciatore che nonostante i tanti anni ad alti livelli ha solo 25 anni. Ma tant'è. Keita arriva alla Lazio, dopo una lunga trafila nelle giovanili del Barcellona, nel 2011. Ma l'esordio in prima squadra avviene solo nel 2013. A Formello resterà 4 anni con annesse polemiche sui rinnovi del contratto e un addio per certi versi turbolento. Ma in campo, Keita, aveva trovato il modo di far parlare di se. La sua velocità e le sue serpentine portarono in dote gol e assist, rispettivamente 31 e 22 nelle 137 partite con la maglia biancoceleste sulle spalle. Poi, nell'agosto del 2017, il passaggio nel Principato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

L'Inter, la speranza di riscatto e il ritorno al Monaco - Col club di Ligue 1 Keita non riuscirà mai ad esprimersi sui livelli sperati, anche se statisticamente i numeri parlano chiaro: 60 presenze, 16 gol e 15 assist in totale col Monaco. Nell'estate del 2018 passa così all'Inter, in prestito con diritto di riscatto: 29 presenze, 5 gol e 2 assist portano i nerazzurri a lavorare alla sua permanenza, ma i 30 milioni chiesti per il riscatto resteranno ostacolo insormontabile. E Keita tornerà a giocare nel campionato francese. Almeno fino ad oggi.