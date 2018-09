Il ritorno di Paul e l'interesse per SMS. Juve attenta a Barça e United

© foto di Imago/Image Sport

Passa sulla tratta Barcellona-Manchester parte del futuro del centrocampo della Juventus. Come ricostruisce Tuttosport il club bianconero per il futuro continua a tenere sotto stretta osservazione due calciatori: Paul Pogba e Sergej Milinkovic Savic. Il primo, che sarebbe un cavallo di ritorno in bianconero, ieri ha incassato gli apprezzamenti di Luis Suarez, uno dei leader dello spogliatoio del Barcellona e non è affatto da escludere che i catalani tentino un approccio con il francese. Una situazione, questa, che se concretizzata mettere il Manchester United in pole position fra le rivali della Vecchia Signora per il mediano della Lazio. Il serbo sta trattando il rinnovo con la Lazio, con un ingaggio attorno ai tre milioni di euro, ma non è comunque da escludere un cambio di casacca.