Il ritorno di Rebic, con Leao che diventa più di un'alternativa. Troverà spazio da titolare?

Ante Rebic è stato uno dei giocatori più importanti del Milan dello scorso anno. Da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic anche il croato è riuscito a sfruttare le sponde e la presenza dello svedese, diventando ben presto uno dei calciatori più importanti e che incidono di più nel Milan. La sensazione era che potesse addirittura essere fondamentale, perché bravo negli inserimenti e in grado di dare un'alternativa quando Ibrahimovic è ingabbiato.

PIÙ LEAO - Poi però c'è la realtà, con gli infortuni che hanno sconvolto la geografia degli insostituibili. Rebic lo era, ma non bisogna dimenticare delle ottime prestazioni di Leao, sia da ala a sinistra - quando c'è Ibra - sia da centravanti. Non è escluso che possano essere complementari e utilizzabili nello stesso momento, ma finché c'è lo scandinavo almeno uno dei due presumibilmente finirà in panchina. Il rientro di Rebic dà un problema in più a Pioli, anche se probabilmente sarà una questione meno problematica del solito. I problemi di abbondanza sono sempre ben accetti. RImane da capire se il croato ritroverà la sua maglia da titolare anche nei momenti fondamentali.