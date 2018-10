Il ritorno in azzurro di Giovinco: 1093 giorni e 82 gol dopo l'ultima volta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal 13 ottobre 2015 al 10 ottobre 2018. Tre anni, giorno più giorno meno, da quella che è stata l'ultima apparizione con la maglia della Nazionale italiana per Sebastian Giovinco e quella che potrebbe essere la gara del suo ritorno in campo con l'Italia. L'attaccante è stato infatti convocato da Roberto Mancini in vista dell'amichevole di mercoledì contro l'Ucraina, oltre che per la gara di Nations League contro la Polonia, e potrebbe dunque riassaporare l'emozione di tornare a indossare l'azzurro 1093 giorni dopo l'ultima volta.

Tre anni, appunto, nei quali Giovinco ha segnato 82 gol in 138 partite con il Toronto FC. i precedenti ct non lo hanno mai preso in considerazione ma Mancini si è adesso ricordato di lui e gli ha concesso una nuova opportunità. Chance che l'ex Juventus dovrà sfruttare al massimo, sia in allenamento che in partita, per convincere lo stesso commissario tecnico a puntare su di lui.