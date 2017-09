Il ritorno - Salvatore Sirigu: il rientro in patria fa felice il Toro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stata una delle primissime mosse non solo del Torino, ma dell'intero calciomercato estivo: Salvatore Sirigu è un gradito ritorno per la Serie A, un acquisto di grande intelligenza da parte del Torino, alle prese con l'addio di Hart e con la necessità di sostituire l'inglese con un giocatore in grado di non farlo rimpiangere. L'italiano sembra essere l'uomo adatto all'impresa, anche per la grande voglia di riscatto maturata dopo due esperienze non felicissime nella Liga spagnola e l'atteggiamento del PSG nei suoi confronti.

Nome - Salvatore Sirigu

Trasferimento - Dal PSG al Torino

Ruolo - Portiere

Carriera - Esplode con la maglia del Palermo, dopo aver fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile rosanero: il PSG lo paga tanto ma viene ampiamente ricambiato, con cinque anni di altissimo livello. Viene misteriosamente accantonato nonostate un rinnovo abbastanza fresco e non riesce ad avere fortuna neanche nei successivi prestiti a Siviglia e Osasuna.

Valutazione - 4 milioni

Dicono di lui - "Salvatore è un portiere di caratura internazionale, con una notevole esperienza nelle competizioni europee e mondiali e un invidiabile palmares. Ha 30 anni, è nel pieno della carriera per un portiere e davanti a sé ha ancora molti anni da protagonista. Per noi rappresentava la prima scelta: essere riusciti a ingaggiarlo e metterlo a disposizione del tecnico Mihajlovic è quindi motivo di grande soddisfazione. Oltre al riconosciuto talento Sirigu porta al Toro entusiasmo, personalità e l’umiltà di chi vuol ritagliarsi un ruolo importante lavorando duro tutti i giorni in campo: sono doti essenziali per chiunque voglia raggiungere i propri obiettivi". (Urbano Cairo, presidente del Torino)