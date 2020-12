Il rosso a Insigne per il vaffa fa discutere, botta e risposta tra Gattuso e Bucciantini

Botta e risposta negli studi di Sky tra l'opinionista e giornalista Marco Bucciantini e il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. Oggetto del discutere è il rosso a Lorenzo Insigne e il suo 'vaffa' all'arbitro Massa. "Qui si mette un limite ed è il rosso -spiega Bucciantini. Le parole sbagliate non hanno mai un contesto giusto. Negli altri paesi non si va addosso all'arbitro".

"E dove vanno addosso all'arbitro?, risponde Gattuso. Poi ancora Bucciantini. "Vorrei ci fosse coerenza. O si puniscono tutte o non si ascoltano solo quando ci va". Così, i due convergono sulla stessa idea come dimostra Gattuso. "L'80% le facciamo passare, se si buttano fuori per un merda, per un vaffanculo, si buttano fuori tutti".