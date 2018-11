Il rosso di CR7 e il dimenticatoio. Murillo-Valencia, non come sperato

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeison Murillo è sbarcato a Valencia come grande rinforzo per la difesa ma nella gestione di Marcelino Garcia Toral è di fatto il quinto centrale in rosa. Solo novanta minuti giocati in Champions League, proprio contro i bianconeri, col ciuffo ribelle e pure esasperato a causare il rosso lacrimante di Cristiano Ronaldo. Solo novanta minuti giocati in Liga, nell'1-1 finale contro il Celta Vigo. Una gara in Copa del Rey ma contro il modesto Ebro in una gara vinta a fatica per 2-1 in trasferta. Poi panchina e tribuna, tribuna e panchina. L'ex difensore dell'Inter è pronto a lasciare la formazione spagnola, con il club che già da settimane "busca central", come ha avuto modo di scrivere a più diprese Superdeporte. L'assenza di Garay lo rimette di fatto nel giro dei papabili ma la sensazione è che sarà un'altra volta spettatore. Murillo non si sente centrale nel progetto, non si sente parte integrante della rosa del Valencia e chiederà l'addio. In una storia iniziata in un modo e destinata a finire già a gennaio.