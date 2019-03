Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Sulle pareti della sala stampa della Red Bull Arena che stasera ospiterà Salisburgo-Napoli ci sono le scritte più disparate che ricordano momenti specifici della breve storia del club. Tra queste, una di Guardiola che nel gennaio 2014 (allora era allenatore del Bayern Monaco) li affrontò in una match amichevole perdendo 3-0. "Nella mia carriera - disse il manager catalano dopo la partita - non ho mai affrontato una squadra che gioca un pressing così aggressivo come quello del Salisburgo".

E' la filosofia del club campione d'Austria. Una strategia che non cambierà nemmeno stasera. L'ha rimarcato ieri in conferenza stampa anche lo stesso Marco Rose: "E' il nostro modo di giocare, non possiamo cambiarlo". Del resto anche al San Paolo il Salisburgo ha costretto il Napoli ai lanci lunghi sugli esterni, ha impedito ai suoi centrali di difesa di ragionare tenendo molto alte le prime due linee di calciatori.

Lo farà ancor di più stasera perché c'è da rimontare il 3-0 dell'andata, provando al contempo a sistemare una fase difensiva che una settimana fa è sembrata piuttosto ballerina una volta eluso questo pressing asfissiante.