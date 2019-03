Il salto di qualità non c'è. E la striscia del Toro non è da Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ipotetico successo dell'Atalanta domani, manderebbe il Torino fuori dalla zona Europa (in attesa di capire se il settimo posto varrà o meno Europa League): a dieci partite dalla fine della stagione, altri trenta punti a disposizione, tutto è aperto e nulla è perduto ma l'ennesimo calo di concentrazione di una squadra che aveva costruito la sua striscia positiva sulla concentrazione difensiva, non può e non deve passare inosservato. Stasera la squadra di Mazzarri ha concesso di tutto e di più, per merito di Palacio, senza dubbio, ma anche per una serie di cali di attenzione che il Bologna ha punito per ben cinque volte (tre gol regolari e due giustamente annullati per fuorigioco millimetrico). E se l'attenzione è spesso concentrata sugli attaccanti, specie in casa Torino dove alberga un esponente mediaticamente molto in vista come il Gallo Belotti, è sulla difesa che Mazzarri si dovrà concentrare alla ripresa degli allenamenti. Quindici giorni di tempo, quelli che regala la sosta per le nazionali, utili a lavorare e riportare indietro la lancetta a prima della sciagurata prova di stasera.

