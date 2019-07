Il saluto di Albiol: "Dura lasciare il Napoli. Tiferò per lo scudetto"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raul Albiol, dopo l'ufficialità del suo addio al Napoli per approdare al Villarreal, ha parlato a Radio Kiss Kiss per salutare i tifosi azzurri: "Sono stati sei anni incredibili, mi sono sentito come a casa - riporta TuttoNapoli.net - Voglio ringraziare la città, i tifosi e la società. Qui ho passato bei momenti della mia carriera, sono stato sempre felice. E' mancato solo il sogno scudetto, ma mi aspetto che il Napoli possa realizzarlo nei prossimi anni".

L'ultimo anno con Sarri allenatore credevate di poter vincere?

"Sì, quell'anno sì. Ma questo è il calcio. Nei prossimi anni il Napoli può arrivarci perché ha una grande squadra e un ottimo allenatore. Il Napoli lotterà per vincere, speriamo che ci riuscirà".

Ha sentito il bisogno di tornare a casa?

"E' stata dura lasciare Napoli, ho passato più tempo qui che in qualsiasi altra squadra. L'interesse del Villarreal è forte da due anni, ha fatto anche uno sforzo per prendermi. Arriva sempre il momento dell'addio, è arrivato il mio. Ma porterò sempre Napoli nel cuore, dal primo giorno ha dato tanto affetto a me e alla mia famiglia. Ora torniamo a casa, c'è una nuova avventura che ci aspetta".

Pensa che la lotta scudetto sarà ancora una corsa a due tra Juventus e Napoli?

"Credo di sì. Il Napoli, al secondo anno con Ancelotti, farà meglio perché ora le due parti si conoscono meglio. Arriveranno poi rinforzi quest'estate. Ancelotti è uno dei migliori in Europa. La Juventus vince da 8 anni, vediamo se ci riuscirà ancora con Maurizio".

Ti ha sorpreso vedere Sarri firmare con la Juventus?

"Nel calcio niente mi sorprende, mai, l'ho imparato. Abbiamo visto tanti passaggi di calciatori da una squadra ad un'altra, anche quando si odiano, questo non sorprende. E' una scelta che ha fatto perché crede sia la migliore. E' ovvio che alla città di Napoli non piaccia questa decisione, ma va rispettata".

Condividi la scelta di puntare su Manolas?

"Ogni giocatore nuovo deve avere un buon livello perché il Napoli è forte. E' normale che la squadra azzurra debba prendere calciatori importanti perché deve competere, come fa da anni, in campionato e Champions League. Con Ancelotti il Napoli ha grandi possibilità di fare una grande stagione. C'è già una base forte".

Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, tornerai qui per festeggiare?

"Sì, questo sicuro. Se arriverà lo scudetto a fine stagione sarò qui. Ne sarei molto felice. Il Napoli lo merita e sta andando nella direzione giusta per vincerla, ci sono tante possibilità di arrivarci".

Un saluto per i tifosi napoletani?

"Voglio soprattutto dire grazie a tutta la città. La gente ogni giorno ha dato tanto affetto a me e alla mia famiglia. Saluto tutte le persone della società. E saluto tutte le persone della città, dalle maestre ai tassisti. Tutti mi hanno fatto stare bene qua. In Spagna il Napoli avrà un tifoso in più e speriamo che sia a me che al Napoli il prossimo anno andrà tutto bene così saremo tutti felici".