Il saluto di Donsah: "Bologna è la mia seconda casa. Sempre con voi"

Un proverbio ghanese recita: “Ciò che cresce lentamente mette radici profonde “. A Bologna,nel Bologna, io in quattro anni ho messo radici profonde. Con la città, con la società, con i compagni che ho incontrato nel corso del cammino, con dei tifosi veri che ci hanno sostenuto in ogni momento. Bologna e stata,anzi è la mia seconda casa e la mia seconda famiglia. Quattro anni nei quali abbiamo sempre raggiunto i nostri obiettivi,vivendo momenti bellissimi ed altri più difficili,dai quali siamo sempre usciti vittoriosi. Con questo messaggio voglio ringraziare e salutare Bologna e il Bologna ma soprattutto, uno a uno, tutti i tifosi rossoblu, sempre accanto a noi. Nell’ultimo anno le cose non sono andate come speravo, anche per colpa di tanta sfortuna, ma ora non importa. Mi importa salutarvi e ringraziarvi. Concludo con un grande Incitamento per il mister,impegnato nella sua battaglia, e per il miei vecchi compagni, per la nuova stagione. Forza mister e forza Bologna!💪🏾 🔴🔵 Donsi 🙏🏾