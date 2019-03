Il saluto di Monchi: "Auguro alla Roma i migliori successi per il futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adesso è ufficiale: Monchi non è più il direttore sportivo della Roma. Queste alcune sue parole affidate al sito del club giallorosso: "Voglio ringraziare il presidente Pallotta, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi per il futuro".