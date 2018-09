Il Sanjoanense scrive a CR7: "Vogliamo i tuoi figli nella scuola calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sanjoanense Atletico Clube, società fondata nel 1972 proprietaria di una fiorente scuola calcio in Portogallo, vuole Cristiano Ronaldo Jr, il figlio di CR7. Ma non solo: a partire dal 2020 il Sanjoanense vorrebbe fra le proprie fila anche Mateo, Eva e Alana, gli altri tre figli del campione portoghese. In cambio, il club promette di modificare il nome del proprio stadio (Campo Capa Rota, ndr) in 'Campo Cristiano Ronaldo'. Questa la lettera inviata dal Sanjoanense all'attenzione di Cristiano Ronaldo alla sede della Juventus: "Il Sanjoanense Atletico Clube, club storico dell'Associaçao de Futebol de Coimbra, vuole orgogliosamente invitare suo figlio, Cristiano Ronaldo Junior, a far parte della sua scuola calcio. Nella nostra scuola tutte le squadre sono composte da maschi e femmine, dai 3 ai 10 anni, per questo approfittiamo per manifestare il nostro desiderio di accogliere anche suo figlio Mateo e le sue figlie Eva e Alana a partire dal 2020.

Vediamo in Cristianinho un ragazzo con un talento straordinario per il calcio e crediamo di poterlo potenziare ed elevarlo, anche lui, a miglior giocatore del mondo. Ma soprattutto aspetti che evidenziano valori che ci piace trasmettere ai nostri piccoli atleti, come la dedizione, lo spirito di squadra,l'ambizione, l'umiltà, il fair play e l'amicizia... Come contropartita per la nostra proposta, offriamo il cambio di nome del nostro stadio che diventerebbe il 'Campo Cristiano Ronaldo'".