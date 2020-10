Il Sassuolo chiude la pratica Crotone in contropiede: doppietta di Caputo, 3-1 a 5' dalla fine

Il Sassuolo chiude la pratica Crotone a poco più di cinque minuti dalla fine. I neroverdi mettono in cassaforte il risultato con una bella azione in contropiede. Assist perfetto di Berardi, in profondità per il solito Caputo. E a tu per tu con Cordaz l'ex Empoli non sbaglia, realizzando la sua doppietta personale: tocco sotto all'angolino e al Mapei Stadium è 3-1.

