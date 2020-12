Il Sassuolo è tornato. E con Caputo e Defrel lancia un avviso al Milan

Il pari di Firenze lascia probabilmente l'amaro in bocca al Sassuolo, segno che qualcosa è cambiato. Un pari strappato in casa della Roma o in casa della Fiorentina, l'anno scorso - non un decennio fa - sarebbero stati probabilmente accolti con moderato entusiasmo, ora vengono quasi vissuti come una mezza sconfitta. Segno dei cambiamenti e delle rinnovate ambizioni della truppa neroverde guidata da Roberto De Zerbi che ritrova i pezzi pregiati e lancia un chiaro messaggio al campionato. Ieri con la Fiorentina si sono rivisti dopo oltre un mese Ciccio Caputo e Gregoire Defrel. Naturalmente è impossibile chiedere tanto ai due ma averli rivisti correre e sbraitare in campo è già una buona notizia per il Sassuolo, attualmente quarto in classifica (finisse oggi il campionato sarebbe in Champions League, avendo vinto lo scontro diretto a Napoli).

Il pari in casa della Fiorentina lascia diversi segnali positivi. Si sono rivisti diversi elementi fuori dai radar da tempo (Peluso, il rientro di Chiriches dopo l'infortunio, la 499ª presenza di capitan Magnanelli, Traoré titolare dopo oltre un mese, un Berardi particolarmente ispirato). Si è rivisto il bel gioco dei neroverdi. Squadra aggressiva, paziente, padrona del campo e del gioco. Nel finale forse si poteva tentare qualcosa di diverso invece di un palleggio forzato al limite dell'area di rigore avversaria, senza mai calciare in porta, ma quello strappato a Firenze è comunque un buon punto contro una squadra che arrivava da un momento negativo ed era chiamata ad una reazione d'orgoglio, che è arrivata. Il Sassuolo ha tenuto botta, si è difeso con ordine e deve ringraziare ancora una volta San Andrea Consigli da Milano, decisivo su Ribery e non solo.

Ora lo scontro diretto con il Milan. Sono 5 i punti di differenza, 5 i punti che separano dalla vetta il Sassuolo, una realtà della Serie A e non più una sorpresa. Uno scontro al vertice tra due squadre che nascondono le proprie ambizioni ma che hanno bene in mente i loro rispettivi obiettivi. "Abbiamo raggiunto tante cose che ci mancavano l'anno scorso: difendere palla su palla, aiutare il compagno che sbaglia, dobbiamo diventare un po' più scaltri perché nella fase in cui è arrivato l'1-1 era una fase di controllo totale, non dovevamo creare le condizioni per il pari della Fiorentina, se miglioriamo anche quello possiamo ambire a qualcosa di alto" ha detto De Zerbi. Sassuolo-Milan di domenica sarà un'altra prova per valutare al meglio questo ambizioso Sassuolo.