Il Sassuolo e una filosofia rischiosa. Ma De Zerbi non può farne a meno

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è da capirlo, Roberto De Zerbi, se a fine gara addossa le colpe del pareggio last minute contro il Napoli "alle conseguenze del gioco proposto dalla squadra". Perché contro il Napoli il Sassuolo è stato beffato da una perla di Lorenzo Insigne arrivata dopo un erroraccio di capitan Magnanelli all'interno dell'area neroverde. Cross di Ghoulam, stop difettoso e palla che finisce sui piedi sbagliati, quelli del numero 24 partenopeo.

Una rete evitabile, ma che proprio come confermato dal tecnico neroverde nel post gara racconta una volta di più la filosofia, precisa e propositiva, della sua squadra. Che nell'arco dei 90 minuti ha sempre provato a proporre gioco fin dal portiere (Pegolo nell'occasione), ricorrendo poco o nulla al classico 'palla lunga e pedalare'. Fin dal suo arrivo infatti De Zerbi ha incentrato il suo gioco sulla costruzione, sempre e comunque, dal basso. Una filosofia riconoscibile e apprezzabile dai tifosi, seppur rischiosa in determinate circostanze come questa sera. Perché col senno di poi, se Magnanelli avesse deciso di spazzare via quel pallone di Ghoulam, probabilmente il Napoli non sarebbe riuscito a trovare ulteriori sbocchi. Certo, De Zerbi si sarebbe inevitabilmente arrabbiato. Ma forse (il dubbio è comunque d'obbligo) il risultato finale sarebbe stato diverso.