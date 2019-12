Il Sassuolo fa (nero)verde il Cagliari: 2-0 al 45', segnano Berardi e Djuricic

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari cerca il quarto posto in solitaria in classifica, il Sassuolo nuove certezze dopo l'ottimo pari con la Juventus. Erano queste le premesse della sfida del Mapei, gara valida per il 15° turno di Seria A chiusasi al 45' sul 2-0 a favore dei neroverdi. Decisive e meritatissime, almeno finora, le due reti di vantaggio firmate Berardi e Djuricic.

La sblocca Berardi - Pronti-via e il Sassuolo va già in vantaggio. A sbloccare la partita, al termine di una ripartenza perfetta dei neroverdi, è Domenico Berardi, che riceve un grande assist da Djuricic e con la deviazione decisiva di Pisacane mette fuori causa Rafael al 6'. Il Cagliari accusa il colpo, la squadra di De Zerbi ha grande fiducia e al 15' sfiora subito il raddoppio con un gran tiro di Locatelli che lambisce il palo destro.

Djuricic raddoppia - Il Sassuolo viaggia a mille all'ora e la prima vera risposta sarda arriva solamente al 31': verticalizzazione di Pellegrini per Rog, cross basso del croato verso Simeone che, da due passi, manca però il contatto col pallone. È solo un'illusione, perché al 36' il solito Berardi dà il via all'azione del raddoppio. Grandissima giocata su Pellegrini da parte del numero 25 a centrocampo, Toljan scappa via sulla destra e mette dentro un pallone rasoterra che Djuricic appoggia lestamente in rete per il 2-0. Un parziale meritatissimo dopo 45 minuti di netta supremazia neroverde, con un Berardi straripante, un Cagliari spaesato e un po' troppo nervosismo nel finale (ben cinque ammoniti).