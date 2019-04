Il Sassuolo frena la voglia di Champions della Lazio: 0-0 dopo i primi 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanta Lazio e poco Sassuolo nel primo tempo della gara in corso all'Olimpico di Roma, valida come gara del 31° turno di Serie A: i biancocelesti sono decisamente più motivati nel cercare il successo, specie dopo il bruciante ko di Ferrara, ma i neroverdi si difendono con ordine e grazie al cambio tattico deciso da De Zerbi, rischiano il minimo sindacale. Bene Luis Alberto e Parolo tra i padroni di casa, più in ombra Immobile e Badelj, oggi preferito a Lucas Leiva come regista di centrocampo. Tra i neroverdi, oggi schierati con il 3-5-2, bene il terzetto difensivo, mentre Matri e Boga hanno faticato a rendersi pericolosi nelle rare occasioni in cui la squadra ha potuto distendersi.

Ritmi molto alti nei primi dieci minuti, con la Lazio che stringe d'assedio l'area ospite collezionando corner ma non occasioni da rete. La più ghiotta capita sulla fronte di Acerbi, che imbeccato da Luis Aberto, indirizza bene ma trova Consigli attento. Il portiere non deve invece intervenire su Parolo, tra i più attivi, ma il cui destro al volo viene deviato da Magnani sul fondo. In ombra Immobile, il cui gioco in profondità viene frustrato dallo stile difensivo del Sassuolo, oggi schierato insolitamente basso da De Zerbi, che toglie metri di campo al re della ripartenza biancoceleste. In gran spolvero Luis Alberto, che dopo una serie di assist, si mette in proprio a fine primo tempo concludendo di pochi centimetri a lato del palo difeso da Consigli.