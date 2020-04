Il Sassuolo gioca contro il Coronavirus. Il bel messaggio di Locatelli

vedi letture

Il Sassuolo, insieme ai calciatori neroverdi e insieme alla famiglia Squinzi, è scesa in campo per Sassuolo e contro il Coronavirus Covid-19. Il club neroverde, sempre in prima linea per il territorio, ha infatti lanciato nelle scorse settimane la propria iniziativa benefica, con na donazione di 100.000,00 euro a favore dell'Ospedale di Sassuolo, destinata all'acquisto diretto di dispositivi di protezione personale e di attrezzature per la terapia intensiva.. Ma non solo. Il club ha lanciato anche una raccolta fondi. Questo il comunicato: "L'U.S. Sassuolo Calcio e la famiglia Squinzi scendono in campo per dare il proprio contributo alle strutture operative sul territorio in questa fase di grave emergenza sanitaria legata alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 in Italia. Il club neroverde si è attivato con una donazione di 100.000,00 euro a favore dell'Ospedale di Sassuolo, impegnato in prima linea con il proprio personale medico e sanitario per garantire la salute di tutta la comunità sassolese e non solo. La donazione è destinata all'acquisto diretto di dispositivi di protezione personale e di attrezzature per la terapia intensiva.

Chiunque desiderasse contribuire per aiutare l’Ospedale di Sassuolo in questo momento di emergenza può farlo in diversi modi.

DONAZIONI IN DENARO:

all’Ospedale di Sassuolo S.p.a. con bonifico bancario all'IBAN IT 42 M 03069 67017 100000002263 indicando nella causale “emergenza Covid”. Sarà rilasciata un'attestazione di erogazione liberale (non detraibile fiscalmente);

alla Fondazione Ospedale di Sassuolo O.n.l.u.s. con bonifico bancario all'IBAN IT 74 S 02008 67016 000102982966 indicando nella causale “emergenza Covid”. Sarà rilasciata una ricevuta detraibile fiscalmente

DONAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE / CIBO e BENI di CONFORTO / OFFRIRE PRESTAZIONI o COLLABORAZIONI:

occorre prendere contatti diretti con l'Ospedale di Sassuolo telefonando allo 0536 846294

Ora più che mai c’è bisogno dell’aiuto di tutti: #insiemesivince!"

Anche i calciatori neroverdi, con iniziative singole come ad esempio quella di Caputo che ha messo all'asta la sua maglia autografata (ma sono tanti i compagni che hanno intrapreso delle azioni di solidarietà). In prima linea anche il match analyst Massimo Carcarino che il 19 maggio terrà una masterclass online di "Analisi tattica & calcistica", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER con la Scuola che devolverà il 50% del ricavato della Masterclass alla Protezione Civile Nazionale al fine di far fronte all’Emergenza Coronavirus tramite l’acquisto di attrezzature per la terapia intensiva, mascherine ecc, effettuando un versamento su C/C, come da adesione già presentata e di cui verrà data rendicontazione pubblicamente attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiali.

Continuano ad arrivare splendidi messaggi di solidarietà come ad esempio quello di Locatelli al canale Instagram del club: "Siamo qui a casa con la mia ragazza, a Modena, con il nostro cane. Guardiamo le serie tv, ho letto anche un libro, una cosa che non facevo spesso. L'importante è rimanere a casa. Vanno fatti dei ringraziamenti ai dottori, ai commessi, agli infermieri, ai trasportatori, associazioni come la Caritas che aiutano i poveri, vanno ringraziati tutti e dobbiamo stare a casa".