Il Sassuolo in Nazionale - Traoré per il successo, Locatelli guida l'U21

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Forse Roberto De Zerbi non ha tifato Costa d'Avorio Under 23, perché i buoni risultati della nazionale giovanile ivoriano gli impediranno di contare su uno dei suoi migliori giocatori contro la Lazio. Brutte novità da un attaccante, per il Sassuolo.

TRAORÈ ANCORA IN BALLO, LOCATELLI GUIDA L'UNDER 21 - C'è chi può alzare un trofeo: Hamed Junior Traoré scenderà infatti in campo con la Costa d'Avorio, di cui è uno dei leader, venerdì nella finale di Coppa d'Africa Under 23. Impegnati nel continente nero anche Pedro Obiang e Alfred Duncan. Il primo ha giocato entrambe le partite contro Tanzania e Tunisia: due sconfitte, ma il neroverde ha trovato la gioia del gol; il secondo è sceso in campo nel 2-0 del Ghana al Sudafrica, per poi seguire dalla panchina la vittoria di misura contro São Tomé e Príncipe. Capitano e titolare con l'Italia Under 21, Manuel Locatelli ha guidato gli azzurrini nelle vittorie su Islanda e Armenia; soltanto 11 minuti per Filip Djuricic nel 3-2 della Serbia al Lussemburgo. Panchina per Mert Muldur con la Turchia, sia in Under 21 che nella nazionale maggiore, curiosamente in entrambi i casi contro Andorra.

FERRARI TORNA, DEFREL SI FERMA - Una buona notizia e una brutta: non da giocatori impegnati con le nazionali, ma sono legate a eventi accaduti nella sosta. La prima arriva da Gianmarco Ferrari, che ha approfittato della sosta per recuperare. La seconda da Gregoire Defrel: distorsione con lesione della caviglia sinistra, per l'attaccante francese.