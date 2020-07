Il Sassuolo non si ferma più. 2-1 sul campo del Bologna: terza vittoria consecutiva

Si è da poco conclusa la sfida fra Sassuolo-Bologna. Il Sassuolo vince il derby, 2-1 il punteggio finale in favore della squadra di De Zerbi. Prima Berardi, poi Haraslin. Nel finale Barrow prova a riaprire la gara ma non basta, il Sassuolo trova la terza vittoria di fila.

Le scelte iniziali - Il Bologna si presenta con il 4-3-3. Turno di riposo per il capitano Danilo che parte dalla panchina, coppia di difesa formata da Bani e Denswil mentre sugli esterni spazio per Tomiyasu e Dijks. Davanti alla difesa Gary Medel affiancato da Schouten e Svanberg. In avanti spazio a Palacio affiancato da Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Qualche sorpresa anche per il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Solita staffetta per il tecnico neroverde, come con l'Hellas parte dalla panchina Jeremie Boga ed al suo posto Haraslin sulla trequarti con Defrel e Berardi. Davanti invece non si tocca il bomber, Ciccio Caputo. In mezzo al campo l'esperto Magnanelli al fianco di Manuel Locatelli. In difesa conferma per Muldur, reduce da due gol consecutivi, Rogerio sulla corsia opposta ed in mezzo la coppia formata da Chiriches e Peluso.

Palacio spacca subito la traversa - Inizio spumeggiante di partita. Dopo poco più di un minuti, il Bologna sfiora il gol del vantaggio. Svanberg al limite scarica per Palacio che guarda la porta e calcia con il destro colpendo in pieno la traversa della porta difesa da Consigli.

Chiriches salva su Bani - Dopo 15 minuti di gioco il Bolgona ha un'altra palla gol colossale. Sugli sviluppi di un corner, Orsolini fa la sponda e mette il pallone in mezzo dove c'è Bani. Il difensore del Bologna viene anticipato al momento del tiro da un super intervento di Chiriches. Un salvataggio strepitoso che vale come un gol.

Berardi sblocca il derby con una magia - Al minuto numero 41 il Sassuolo sblocca la partita con un gol bellissimo di Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo riceve sul si sinistro, si libera di Tomiyasu con una finta e lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto la traversa. Nulla da fare per Skorupski.

Primo gol in serie A di Haraslin - Al minuto numero 56 il Sassuolo trova il raddoppio con il primo gol in serie A di Lukas Haraslin. Denswil perde in marcatura Defrel che arriva in area di rigore e calcia in porta. Il mancino in diagonale dell'ex Roma viene respinto da Skorupski, Caputo non arriva sul pallone e la difesa del Bologna non riesce ad allontanare. Sulla sfera su avventa Haraslin che trova così la sua prima rete in serie A.

Mihajlovic gioca il tutto per tutto - Sotto di due gol, il tecnico del Bologna manda in campo una squadra super offensiva: dentro Skov Olsen e Baldursson, fuori Orsolini, autore di una prestazione sicuramente non all'altezza, e Schouten. Bologna quindi a trazione anteriore con i due giovani attaccanti, Sansone, Palacio e Barrow.

Barrow prova a riaprire la gara ma non basta - Nel recupero il Bologna prova a riaprire i giochi con Musa Barrow. Tomiyasu affonda in area di rigore, il giapponese mette in mezzo per il gambiano che calcia con il destro e manda in rete nonostante il tocco di mano di Muldur che stava provando a salvare. Il gol di Barrow non basta al Bologna per evitare la sconfitta, il Sassuolo trova la terza vittoria consecutiva e ora sogna l'Europa.