Il Sassuolo riacciuffa due volte il Lecce: al Via del Mare finisce 2-2

Il Lecce cercava la prima vittoria dinanzi ai suoi tifosi dopo il pari di Genova con la Samp, il Sassuolo voleva riscattare la sconfitta casalinga con la Fiorentina. Ne è venuto fuori un match divertente e combattuto, che alla fine però non accontenta nessuno. I giallorossi non hanno imparato la lezione, facendosi recuperare ancora una volta nel finale di gara; i neroverdi hanno sprecato anche oggi un tempo risvegliandosi soltanto nella ripresa. Un punto per uno, dunque, e tanti musi lunghi al 90'.

La sblocca Lapadula - Il Sassuolo parte forte e sfiora subito il vantaggio al 4': gran palla in profondità di Berardi per Traorè, ma l'ex Empoli spara alto davanti a Gabriel. La risposta del Lecce arriva dopo appena quattro minuti, quando Majer chiama Consigli alla parata in tuffo con un bel tiro dai 25 metri. Lo sloveno ha il piede caldo e al 12' impegna ancora il portiere avversario dalla distanza. I padroni di casa prendono fiducia e alzano il baricentro. Così, dopo il cambio forzato Babacar-Falco al 14', la squadra di Liverani riesce a sbloccare l'incontro. A segnare è il "solito" Gianluca Lapadula, che al 18' controlla alla perfezione un lancio di 50 metri di Rossettini, ruba il tempo in area a Romagna e insacca l'1-0 con massima freddezza, dando immediata continuità al sigillo di Marassi.

Toljan pareggia - I ritmi si abbassano e con questi anche l'intensità del Lecce. Ne approfitta il Sassuolo, che dopo una ventina di minuti senza particolari emozioni trova l'1-1 con un'ottima azione corale. Manovra a tre che parte a destra da Traorè, palla dietro per Locatelli che di prima serve l'inserimento sul terzo uomo Toljan a destra: controllo in area del laterale neroverde e palla sotto le gambe di Gabriel al 36'.

Magia di Falco: 2-1 Lecce - Primo tempo chiuso? Neanche per sbaglio. C'è ancora spazio infatti per l'infortunio di Tabanelli, che lascia il campo al 40' per un problema ai flessori (entra Shakhov al suo posto) e, soprattutto, per il 2-1 firmato da 'Pippo' Falco. Punizione perfetta dell'attaccante giallorosso (anche per lui, così come per Toljan, primo gol in Serie A) con Consigli che non si butta neanche: palla sopra la barriera e traiettoria impeccabile. Esplode il Via del Mare al 42' e, proprio con quest'ultima cartolina, le due compagini vanno a riposo.

Sassuolo all'attacco - Il copione della ripresa è completamente diverso da quello dei primi 45 minuti di gioco. Meno spettacolo, Lecce concentrato più sul contenere che sul cercare il 3-1 - la lezione di Genova insegna -, e Sassuolo che prova invece a fare la partita per rimettere in piedi il risultato. In primis con Boga, che sulla sinistra semina costantemente il panico, anche se le occasioni da rete latitano per la bravura dei centrali salentini e anche per la scarsa concretezza degli attaccanti di De Zerbi. Proteste ospiti al 68' per un contrasto in area tra Shakhov e Berardi, però il VAR conferma la decisione iniziale del signor Ros. Sfumato il pericolo, Liverani inserisce così un altro difensore al posto del centrocampista Majer, Riccardi: un cambio ulteriormente conservativo che ridispone i suoi con un 5-3-2. Il Sassuolo tuttavia è vivo e, nonostante qualche scorribanda solitaria di Falco, continua a tenere il predominio territoriale alla ricerca del gol.

Berardi-gol: 2-2 - Occasionissima per i neroverdi all'81'. Boga salta Meccariello e Riccardi a sinistra, palla dentro per Berardi che si scontra con Calderoni: la sfera rimane lì, ci si avventa Defrel che calcia a botta sicura, ma il francese trova ancora il piede di Calderoni. Un salvataggio provvidenziale, che rimanda però solamente di qualche minuto il meritato pareggio del Sassuolo. Tutto nasce da Defrel, che scappa a Lucioni e calcia in porta da dentro l'area. Gabriel respinge, poi il difensore allontana la palla centralmente sul sinistro di Berardi, che trova l'angolo giusto per il 2-2. Il Lecce risponde con l'orgoglio e ha immediatamente la palla del 3-2: azione devastante di Falco, cross dalla sinistra di Calderoni e anticipo incredibile di Marlon, che leva la palla del facile tap-in a Lapadula a due passi dalla linea di porta e a Consigli battuto. È proprio questo l'ultimo sussulto di un secondo tempo in crescendo e di una partita che lascia le due formazioni appaiate a 10 punti in classifica senza accontentare nessuno.