Il Sassuolo scende in campo per combattere l'emergenza Covid-19. Il messaggio di Boga

Il Sassuolo è sceso in campo per fronteggiare l'emergenza legata al Coronavirus Covid-19. Oltre alle varie iniziative singole prese dai calciatori, come ad esempio Ciccio Caputo, che ha messo all'asta la sua maglia indossata in Sassuolo-Brescia, non mancano le iniziative della società emiliana. Il club neroverde, sempre in prima linea per il territorio, ha infatti lanciato nelle scorse settimane la propria iniziativa benefica, con una donazione di 100.000,00 euro a favore dell'Ospedale di Sassuolo, destinata all'acquisto diretto di dispositivi di protezione personale e di attrezzature per la terapia intensiva.. Ma non solo. Il club ha lanciato anche una raccolta fondi. Questo il comunicato: "L'U.S. Sassuolo Calcio e la famiglia Squinzi scendono in campo per dare il proprio contributo alle strutture operative sul territorio in questa fase di grave emergenza sanitaria legata alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 in Italia. Il club neroverde si è attivato con una donazione di 100.000,00 euro a favore dell'Ospedale di Sassuolo, impegnato in prima linea con il proprio personale medico e sanitario per garantire la salute di tutta la comunità sassolese e non solo. La donazione è destinata all'acquisto diretto di dispositivi di protezione personale e di attrezzature per la terapia intensiva.

Chiunque desiderasse contribuire per aiutare l’Ospedale di Sassuolo in questo momento di emergenza può farlo in diversi modi.

DONAZIONI IN DENARO:

all’Ospedale di Sassuolo S.p.a. con bonifico bancario all'IBAN IT 42 M 03069 67017 100000002263 indicando nella causale “emergenza Covid”. Sarà rilasciata un'attestazione di erogazione liberale (non detraibile fiscalmente);

alla Fondazione Ospedale di Sassuolo O.n.l.u.s. con bonifico bancario all'IBAN IT 74 S 02008 67016 000102982966 indicando nella causale “emergenza Covid”. Sarà rilasciata una ricevuta detraibile fiscalmente

DONAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE / CIBO e BENI di CONFORTO / OFFRIRE PRESTAZIONI o COLLABORAZIONI:

occorre prendere contatti diretti con l'Ospedale di Sassuolo telefonando allo 0536 846294

Ora più che mai c’è bisogno dell’aiuto di tutti: #insiemesivince!"

Un'altra bella iniziativa da sottolineare è quella del match analyst Massimo Carcarino che il 19 maggio terrà una masterclass online di "Analisi tattica & calcistica", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER con la Scuola che devolverà il 50% del ricavato della Masterclass alla Protezione Civile Nazionale al fine di far fronte all’Emergenza Coronavirus tramite l’acquisto di attrezzature per la terapia intensiva, mascherine ecc, effettuando un versamento su C/C, come da adesione già presentata e di cui verrà data rendicontazione pubblicamente attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiali.

Continuano ad arrivare splendidi messaggi di solidarietà come ad esempio quello di Jeremi Boga al canale Instagram del club: "Un pensiero va anche agli infermieri, ai medici che lavorano in Italia, in Francia, in tutto il mondo. Hanno bisogno del nostro supporto e un pensiero speciale va a loro".