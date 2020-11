Il Sassuolo si inceppa sul più bello: quando essere troppo coerenti diventa un limite

Però il Sassuolo primo in classifica, anche se solo per due notti, lo avremmo visto volentieri. Ci avremmo ricamato sopra. La rivincita delle piccole, la Serie A che torna a sognare un exploit come non se ne vedono da quasi trent’anni. La vittoria del gioco e dell’idee. Un po’ anche dei milioni, perché i neroverdi non sono più tanto piccoli, e anzi grandi lo sono dimenticati anche nella loro dimensione economica. E invece no.

S’inceppa sul più bello. Come contro il Torino, così contro l’Udinese: l’occasione è ghiotta, la squadra di De Zerbi la manca. Perché se perdi non puoi vincere, e al cospetto dei friulani Berardi&Co hanno avuto anzitutto paura di perdere, di fermare un filotto incredibile, la serie positiva più lunga nella storia del club in avvio di Serie A. Roba da standing ovation, comunque vada. Perché il Sassuolo visto finora è stato da standing ovation, senza se e senza ma.

E se essere uguali a sé stessi fosse un limite? Lo stesso De Zerbi, ieri, ha detto di non aver preso o chiesto una torre perché poi si ritrova una squadra che ha un’identità chiara: il merito è suo, che l’idea di giocare palla a terra l’ha saputo inculcare. Fino all’ultimo, fino al rischio di specchiarsi e non sporcarsi. Di essere troppo coerenti, che da valore può anche diventare un limite. Perché si vince in mille modi diversi, e chi vince sa anzitutto rinnegare sé stesso. Perché viva il gioco, ma poi decidono i risultati: oggi ci sembra una delusione, col Napoli sembrava un trionfo. Invece, più o meno, il Sassuolo ha giocato allo stesso modo: al San Paolo ha avuto fortuna e occasioni, con l’Udinese no. A volte, fortuna e occasioni te le devi creare da solo, anche andando contro te stesso. Nel bellissimo Sassuolo ammirato finora, è l’ultimo limite da superare. Perché non vincerà lo scudetto, non ci sono grossi dubbi. Ma può divertirsi, anche a costo di rinnegarsi di tanto in tanto.